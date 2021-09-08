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Происшествия8 сентября 2021 9:00

В Ростове спасатели потушили масштабный пожар

В донской столице вспыхнули склады с сеном
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове потушили склад с сеном. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове потушили склад с сеном. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице загорелся склад с сеном.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября, около половины шестого вечера в переулке Фермерском, 2А. Стоит отметить, что здесь располагались большие железобетонные строения. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 350 квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Но на восстановление склада уйдет довольно много денег.

- В тушении пожара принимали участие 19 спасателей и восемь единиц техники. Спасатели боролись с пламенем в течение трех часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Предварительно, причина ЧП - неосторожное обращение с огнём.