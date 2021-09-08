Стоимость посещения новых модульных туалетов обсудят с жителями Ростова

Туалеты будут открыты с 7 до 23 часов. Фото: сайт администрации Ростова

Стоимость посещения новых уличных туалетов обсудят с жителями Ростова. Каждый желающий до 16 сентября может зайти на сайт администрации, зарегистрироваться и донести свою точку зрения по этому вопросу, сообщают власти.

Речь идет о модульных биотуалетах, которые установят в трех районах донской столицы. Конструкции будут состоять из трех отдельных помещений, оснащенных системами обогрева и вентиляции. Кабинки будут открыты с 7 до 23 часов. Для оплаты установят терминалы.

- Плата позволит приобрести дополнительные туалетные модули. Деньги будут поступать в бюджет. При расчете суммы будут учитываться только работы, связанные с оказанием услуги, а именно: заполнение баков водой, вывоз нечистот, электроснабжение, закупка моющих средств, уборка и текущий ремонт, - говорится на сайте администрации Ростова.

Ранее конкурс на поставку конструкций и их установку выиграл предприниматель из Санкт-Петербурга Егор Евдокимов. Он был единственным участником тендера.

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