К утру 8 сентября выявили 471 случай COVID-19 в Ростовской области

В лабораториях за сутки проверили 10397 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 471 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции снова снизился и составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3053. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 190. На втором месте находится Цимлянский район, там 12 заболевших, в Сальском районе - 10, в Батайске, Азовском, Красносулинском и Мясниковском районах - по 9.

По 8 случаев - в Волгодонске, Таганроге и Семикаракорском районе, по 7 - в Багаевском, Волгодонском, Егорлыкском, Зимовниковском, Морозовском, Неклиновском и Орловском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Дубовском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 3800 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 312 человек.

Среди новых заболевших 38,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, 13,2% - от 66 до 79 лет, 3% - старше 80 лет, 15,1% - дети.

За сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 58, 59, 62, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 85, 86 лет, а также 10 мужчин 56, 64, 66, 68, 83, 84, 95 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6209 жителей Дона. Выздоровели 110993 человека, за сутки - 499 человек.

В лабораториях за сутки проверили 10397 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 287,88.

Ранее в Ростове из-за COVID-19 временно закрыли Свято-Иверский женский монастырь. Требы можно заказать дистанционно.

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