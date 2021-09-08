Данные на 8 сентября: за сутки в Ростовской области умерли 28 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах получают 3800 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Ростовской области с коронавирусом умерли еще 28 пациентов. Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Информацию опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 18 женщин от 58 до 86 лет, а также 10 мужчин от 56 до 95 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего жертвами COVID-19 стали 6209 жителей Дона. Лечение в стационарах получают 3800 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 312 человек. Ранее стало известно, что за сутки в регионе подтвердили еще 471 случай коронавируса.

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