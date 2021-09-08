"Мисс Россия" озаботилась вопросами "боевого раскраса"

Татьяна Котова предстала перед подписчиками в новом образе. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова порадовала подписчиков приятным и нежным образом. Новый снимок девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На фото экс-солистка "ВИАГры" предстала перед поклонниками в белоснежном махровом халате довольно нежного покроя. Волосы Татьяны Котовой были слегка встрепаны, но в то же время элегантно лежали на плечах звезды. А в комнате ее окружало множество букетов цветов. Их цветовая гамма как нельзя лучше подходила для фото - белый и нежно-розовый оттенки отлично сочетались со сдержанным макияжем ростовчанки.

- Вопрос к девушкам, а вы краситесь каждый день? И мужчины, какие девушки нравятся больше: умеренно накрашенные или нет? - поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

Ответы в комментариях оказались достаточно разнообразными. Некоторые делали комплименты Татьяне и ее новому образу, женская половина поклонниц рассказывала, что любят предстать во всей красе и со свежим макияжем, а кто-то из мужчин даже признался, что любит агрессивную раскраску на лице женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Россия» в провокационном мини и откровенном декольте шокировала поклонников.

А после рассказала, каких мужчин выбирает.