"Каждый день что-то новое": Виктория Лопырева рассказала о взрослении сына

Виктория Лопырева рассказала об увлечениях сына. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам о суровых трудовых буднях и семейных вечерах. Новый снимок с мужем и сыном опубликовала модель в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Молодая семья на фото обосновалась в детской. Виктория, схватившись за голову, но в то же время со счастливым выражением лица лежала на полу на животе, ее супруг, бизнесмен Игорь Булатов, спрятав лицо, удобно расположился на "пятой точке" своей жены, а серьезный малыш Марк Лео сидел на спине у отца. Кругом были разбросаны игрушки, которых, судя по фото, у сына звездных родителей предостаточно.

- Как быстро меняются дети! сейчас у него очень интересный период развития, каждый день что-то новое - слова, игры, занятия. Наш Марк Лео очень любит всякие конструкторы, машины и книжки (в основном - о транспорте, футболе и о животных), - рассказала о взрослении сына Виктория Лопырева.

Кроме того, модель поинтересовалась у опытных мам, какие же подводные камни, связанные с взрослением, могут ждать ее впереди. Но пока особо ценных советов Лопырева не получила, а вот комплименты их семейному счастью ее точно порадовали.

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