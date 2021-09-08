Пресс-секретарь президента заявил, что не слышал об обращении ростовских предпринимателей к Владимиру Путину

В Кремле заявили, что не получили обращения предпринимателей с аксайских рынков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До Кремля не дошло обращение предпринимателей с аксайских рынков к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

История с закрытием аксайских рынков «Атлант» и «Алмаз» длится еще с конца апреля. Туда ворвались силовики с проверками, а после этого была приостановлена работа всех торговых точек. Причиной для всего этого послужили выявленные нарушения.

Совсем недавно судом было принято окончательное решение о закрытии аксайских рынков. Стоит отметить, что бизнесмены обращались за поддержкой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Но это самое обращение до главы государства по неизвестной причине так и не дошло.

- Кремлю пока неизвестно про обращение предпринимателей из Ростовской области, - пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что эта информация будет проверена в управлении по работе с обращениями граждан.

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Свое обращение они опубликовали на YouTube.