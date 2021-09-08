Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 сентября: в городе небольшие заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Социалистической, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Футбольной, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, улице Немировича-Данченко, проспектах Соколова, Ленина, Театральном, Кировском, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Пешкова, Малиновского, Всесоюзная, Зоологическая, Лесопарковая, МОПРа, Спартаковская, 2-я Краснодарская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, Штахановского, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Страны Советов, 1-й Конной Армии, Пановой, Менжинского, переулку Мезенскому и Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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