В Ростове на развитие спорта выделили рекордную сумму

В Ростове на развитие спорта выделят полтора миллиарда рублей. Фото: администрация Ростова

В донской столице запланировали возвести два новых бассейна. Стоит отметить, что один из них будет оборудован для занятий синхронным плаванием, а второй – прыжков в воду. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Во время его посещения спортивной школы № 10, воспитанницей которой, к слову, является Олимпийская чемпионка Влада Чигирева, глава города побеседовал с руководством о предстоящем ремонте зала для занятий боксом и действующего бассейна.

- В Год спорта мы продолжаем масштабную модернизацию наших спортивных объектов. Всего на финансирование отрасли в этом году из бюджета города выделены рекордные 1,5 млрд. рублей, - написал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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