До 50 тысяч рублей вырастет субсидия на газификацию в Ростовской области

В правительстве Ростовской области намерены увеличить сумму компенсации расходов на газификации домовладений для отдельных категорий граждан с 20 до 50 тысяч рублей. Об этом во время прямой линии в среду, 8 сентября, сообщил глава региона Василий Голубев.

- В Ростовской области предусмотрена компенсация 50% от стоимости газификации, но не более 20 тысяч на домовладение, и положена она отдельным категориям граждан. Мы рассмотрим вопрос о внесении изменений в областной закон, которые примем в октябре, и увеличим компенсацию с 20 до 50 тысяч рублей. Также рассмотрим возможность расширить категории получателей льготы, - прокомментировал Василий Голубев вопрос от жителей региона.

На сегодня уровень газификации Ростовской области составляет примерно 88,5%. В августе 2021 года Василий Юрьевич сообщил, что до конца года планируется газифицировать 35 населенных пунктов в регионе. Также в области необходимо догазифицировать 149 тысяч домовладений в поселениях, куда уже заведен газ.

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