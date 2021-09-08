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Происшествия8 сентября 2021 19:30

В Ростовской области автоледи протаранила машину ДПС

От сильного удара патрульная машина отлетела на обочину и перевернулась
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Таганроге автоледи протаранила машину ДПС

В Таганроге автоледи протаранила машину ДПС

Фото: Соцсети

В Ростовской области случилась авария с участием машины ДПС.

Инцидент произошел в среду, 8 сентября, днем в городе Таганроге. По предварительным данным, 34-летняя автоледи за рулем машины марки Lada Priora ехала по улице Сызранова. В районе дома № 11 она решила повернуть направо, но не заняла при этом крайнюю полосу. В результате этого произошло столкновение с патрульной машиной ДПС, которая ехала справа в попутном направлении.

От сильного удара, машина ГИБДД оказалась на обочине и опрокинулась набок. К счастью в результате аварии никто не пострадал и помощь медиков никому из участников не понадобилась.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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