В Таганроге может появиться эскадрилья самолетов-амфибий Бе-200

В Ростовской области появится эскадрилья самолетов-амфибий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали создать эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200. Она может появиться в городе Таганроге. Сейчас на местном авиазаводе им. Бериева уже активно производят подобные самолеты. Мощность предприятия составляет 150%. Такие данные привел в ходе прямой линии губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Во время прямого эфира главе региона поступил вопрос от рабочих ТАНТКа им. Г.М. Бериева о перспективах предприятия.

Губернатор отметил, что все самые важные контракты для предприятия были подписаны на недавно прошедшем форуме «Армия-2021». В настоящее время предприятие обеспечено заказами на свои самолеты-амфибии на среднесрочную перспективу. Эти самолеты активно используют российские пожарные для тушения масштабных возгораний. Стоит отметить, что поставки этого воздушного судна ведутся и за рубеж.

- На "Армии-2021" были подписаны документы и соглашение о производстве нового объема этих самолетов и на уровне правительства прорабатывается вопрос создания эскадрильи из Бе-200 для тушения пожаров. Уверен, что заказы будут точно. Мы будем уделять этому особое внимание, - отметил Василий Голубев.

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