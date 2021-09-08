В Ростове за взятку в 550 тысяч рублей осудили бывшего полицейского

В Ростове за взятку осудили экс-полицейского и его подельника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону за получение взятки осудили бывшего полицейского и его подельника. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям 290 УК РФ "Получение взятки", 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве" и 159 УК РФ "Покушение на мошенничество".

Следователи выяснили, что в марте 2020 года бывший сотрудник полиции через 36-летнего посредника получил взятку в размере 550 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение обещал не привлекать к уголовной ответственности одного из местных жителей. А также посредник и сам получил взятку в 150 тысяч рублей.

- Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а посреднику назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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