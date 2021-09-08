Более 12 млрд рублей выплачено льготникам в Ростовской области за полтора года из регионального бюджета

Василий Голубев уточнил, что даже при наличии долгов по ЖКУ льготники получат положенные выплаты. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области за 2020 год и первое полугодие 2021 года льготным категориям граждан выплачено из регионального бюджета 12 млрд рублей. Соцпомощь получает практически каждый третий житель региона. Об этом во время прямой линии с жителями в среду, 8 сентября, рассказал губернатор Василий Голубев в ответ на вопрос, не отменят ли выплату соцподдержки ветерану труда — льготнику федерального значения.

- Льгота вам положена, и наличие долгов по жилищно-коммунальным услугам не является основанием для невыплаты льгот, - заверил глава региона. - Соцпомощь у нас получают 656 тысяч человек. Ежемесячно на эти цели мы направляем 662 млн рублей — то, что заложено в региональном бюджете.

Также глава региона сообщил, что различные виды социальной помощи получает практически каждый третий житель региона.

- За 2020 год и первое полугодие текущего года мы представили льгот на 12 млрд рублей, - рассказал Василий Голубев. - Это так называемые обязательные расходы регионального бюджета регионального, и здесь мы берем на себя конкретные обязательства выполнять региональные и федеральные законы.

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