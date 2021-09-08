В Ростове на капитальный ремонт школы №44 потратят 289 миллионов рублей

На капремонт ростовской школы потратят 289 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице на ремонт одной из местных школ планируется потратить 289 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале госзакупок.

Речь идет об общеобразовательном учреждении № 44, которое находится в переулке Днепровском, 14. Выделенные средства планируется пустить также и на озеленение прилегающей территории, установку автоматической системы пожарной сигнализации, ограждения и удобства для людей с ограниченными возможностями. А также, подрядчик будет проводить работы, связанные с отоплением, водоснабжением и кондиционированием.

Начать капитальный ремонт планируется уже в декабре. А полностью они должны быть окончены через 16 месяцев после этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на закупку оборудования для ЦГБ потратят почти 300 тысяч рублей.

На эти деньги будут куплены моющая машина и стерилизационная камера.