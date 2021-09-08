В Ростове владельцы почти 575 гаражей хотят узаконить права на землю университета

Избежать демонтажа гаражей можно только через их легализацию Фото: Кристина Круговых

В Ростове-на-Дону собственники 575 гаражей кооператива в Западном микрорайоне хотят узаконить права на гаражи, которые находятся на земле Южного федерального университета. Это участок на пересечении улиц Мильчакова и Благодатной. За помощью люди обратились к губернатору Василию Голубеву во время прямой линии с жителями в среду, 8 сентября.

- Это участок федеральный, он принадлежит ЮФУ. И сейчас по моему поручению в правительстве занимаются вместе с университетом, чтобы обратиться в Минобрнауки России с запросом о передаче участка в областную собственность, - объяснил Василий Юрьевич. - Эту работу мы сделаем и проследим как будут развиваться события.

Напомним, с 1 сентября вступила в силу «гаражная амнистия». Соответствующие документы приняты на региональном уровне. Уже установлен перечень документов, которые необходимо представить владельцам гаражей. Порядок значительно упрощен, - обратил внимание Василий Голубев.

- У всех владельцев и людей, имеющих строения и некапитальные гаражи, есть возможность обратиться в органы власти для того, чтобы упорядочить и зафиксировать этот объект, - напомнил губернатор Голубев. - Определены категории граждан, которые имеют право на бесплатное использование участков для некапитальных гаражей.

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