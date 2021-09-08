Губернатор Голубев: 470 новых ФАПов и амбулаторий появилось в Ростовской области за 10 лет

Теперь после задержки нескольких объектов строительство ФАПов в области взяли под особый контроль. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области за последние 10 лет появилось 470 новых ФАПов и амбулаторий. Только с начала 2020 года в сельских территориях установили 51 такой объект. Об этом в среду, 8 сентября, во время прямой линии губернатора рассказал глава региона Василий Голубев.

Об этом Василий Юрьевич рассказал, отвечая на вопрос жительницы села Самарское Азовского района. Женщина пожаловалась на нехватку медкадров и спросила, когда ждать сдачи в эксплуатацию здания скорой помощи.

- Первичная медицина требует отдельного внимания, и мы продолжим эту работу, - обратил внимание Василий Голубев. - Сейчас принято решение о возведении модульного здания, и я думаю, что до конца года проблема будет закрыта. И это не только строительство, но и закупка оборудования для обновленного объекта.

Глава региона уточнил, что при строительстве нескольких объектов процесс задерживается: подрядчики отказались выполнять условия контракта из-за подорожания стройматериалов. Теперь этот вопрос взят на особый контроль в области и будет решаться оперативно, - заверил губернатор.

Также Василий Голубев уточнил, что вопрос нехватки кадров сейчас активно решается. В Самарское приедут 9 молодых медиков, которые получили выплаты.

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