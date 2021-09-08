Губернатор Ростовской области сообщил об острой нехватке медиков в регионе

В Ростовской области имеется нехватка медиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе прямой линии сообщил, что в регионе существует проблема нехватки медициского персонала.

Жители региона неоднократно высказывали недовольство сферой донского здравоохранения. В связи с этим они и адресовали вопрос губернатору.

- Надо признать, что у нас не хватает врачей и необходимо принять меры. В этом году мы предусмотрели большее количество средств на оборудование, ремонт и кадры, - ответил на поставленный вопрос глава региона.

Чтобы увеличить количество медиков в регионе вводились даже определенные системы для поощрения. Так, по словам донского губернатора, девять молодых специалистов получили денежные выплаты.

- Не случайно этот год объявлен Годом первичной медико-санитарной помощи, и не случайно мы предусмотрели большее количество финансовых средств на оборудование, ремонт больниц и кадры. Но кадры я бы поставил на первое место. В последние годы оборудование поступает в том числе и по национальным проектам, но важно, чтобы на нем было кому работать, - добавил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на закупку оборудования для ЦГБ потратят почти 300 тысяч рублей.

На эти деньги будут куплены моющая машина и стерилизационная камера.