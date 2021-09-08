В Ростовской области больше не будут строить жилые комплексы без социальных объектов

Губернатор запретил строительство ЖК без соцобъектов Фото: Соцсети

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил дончан в том, что в регионе больше не будут строить жилые комплексы без социальных объектов.

С вопросом об этом к губернатору обратилась жительница микрорайона Левенцовского. Ее интересовало, когда в районе появится еще одна школа. Женщина сообщила, что сейчас у них есть одно учебное заведение, но район достаточно большой и мест для детей не хватает.

Василий Голубев ответил, что в настоящее время решается вопрос нехватки мест в детских садах и школах. Что касается Левенцовки, то в 2022-2023 годах ожидают субсидии на строительство школ.

Губернатор отметил, что такая проблема наблюдается по всей области. Для решения вопроса власти решили запретить строительство жилых районов без объектов социальной инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Голубев: 470 новых ФАПов и амбулаторий появилось в Ростовской области за 10 лет.

С начала прошлого года установлен 51 объект здравоохранения.