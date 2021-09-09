Народный календарь на 9 сентября: в этот день к невестам не сватались женихи

Народный календарь на 9 сентября Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народный календарь на 9 сентября: наши предки считали, что если сломать рябину или срубить ее, то это к несчастью. Если рябиновый сок осенью, то зимой болеть не будешь. Если в день свадьбы жених положит несколько ягод рябины в обувь – на него никто не сможет навести порчу.

После похорон над порогом надо повесить веточки рябины – чтобы покойник не явился. Одолжить денег – не скоро вернут. На пороге долго стоять – к несчастью. Поднять что–то в этот день на перекрестке – к порче. Нельзя в этот день свататься к невесте – к неудачному исходу дела.

Крупные покупки, совершенные 9 сентября, не принесут желаемой радости. Тот, кто в этот день родился, будет добрым и сильным. Если больной человек в этот день перелезет через раздвоенную рябину, ветви которой связаны по краям, то вскоре он выздоровеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 8 сентября: в этот день дома для благополучия дома ставили веточку рябины.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календарь 8 сентября.