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Общество9 сентября 2021 9:00

В Ростове потеплеет, но утренние заморозки сохранятся

Воздух днем прогреется до +24 градусов
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Ростове слегка потеплеет

В Ростове слегка потеплеет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице днем ожидается небольшое потепление, но это не отменяет утренних заморозков. Об этом сообщают донские метеорологи. Стоит отметить, что погода облачностью. 9 сентября

Скорость порывов ветра временами будет достигать 3-8 метров в секунду. Утром по северу и востоку области местами сохранятся заморозки до минус одного градуса. Днем столбики термометра поднимутся до отметки в +24 градуса., а к ночи похолодает до + 10 градусов.

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