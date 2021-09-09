В Ростове потеплеет, но утренние заморозки сохранятся

В Ростове слегка потеплеет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице днем ожидается небольшое потепление, но это не отменяет утренних заморозков. Об этом сообщают донские метеорологи. Стоит отметить, что погода облачностью. 9 сентября

Скорость порывов ветра временами будет достигать 3-8 метров в секунду. Утром по северу и востоку области местами сохранятся заморозки до минус одного градуса. Днем столбики термометра поднимутся до отметки в +24 градуса., а к ночи похолодает до + 10 градусов.

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