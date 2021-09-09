Новости Ростова-на-Дону на 9 сентября 2021: будет ли салют в День города, ответили власти

Власти озвучили праздничные мероприятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 9 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города всей области.

В Ростовской области создадут специальную структуру для борьбы с амброзией. По словам губернатора Василия Голубева, ведомство будет следить за состоянием муниципальных, региональных, федеральных и даже частных участков. Информацию о нескошенной амброзии на участках будут передавать жители.

В ростовской администрации все еще не решили, пройдет ли фейерверк в честь Дня города. Напомним, ранее в Ростове отменили традиционный концерт на Театральной площади. В этом году выступления артистов будут проводить в парке Левобережном с 19 до 22 часов. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» публиковала подробную программу мероприятий.

В Таганроге произошло ДТП с участием машины ДПС. По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Lada Priora ехала по улице Сызранова. При повороте направо она не заняла крайнюю полосу и врезалась в патрульный автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

Власти собираются обсудить с ростовчанами стоимость посещения новых уличных туалетов. Модульные биотуалеты установят в трех районах города. Они будут состоять из трех помещений, оснащенных вентиляцией и системой обогрева. Каждый желающий сможет зайти на сайт администрации, зарегистрироваться и выразить точку зрения.

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