28 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области к утру 9 сентября

В стационарах сейчас лечат 3740 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Информация об этом сегодня, 9 сентября, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 19 женщин от 56 до 84 лет, а также 9 мужчин от 51 года до 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6237 человек, - говорится в сообщении.

Выздоровели с начала пандемии 111498 человек. В стационарах сейчас лечат 3740 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 322. За прошедшие 24 часа подтвердили еще 470 случаев заболевания COVID-19.

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