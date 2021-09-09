В Ростове на Сельмаше под машину попала 83-летняя женщина

Кто виноват в случившемся, пока неизвестно, проводится проверка. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на проспекте Сельмаш 83-летняя женщина попала под машину. Пострадавшая выжила, но получила травмы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел около 10.40 в районе дома №29. Кто виноват в случившемся, пока неизвестно, проводится проверка.

Как предварительно выяснили автоинспекторы, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбила 42-летняя женщина, которая на легковушке ехала от улицы Веры Пановой в сторону площади Комбайностроителей.

Ранее стало известно о ДТП с участием пассажирского автобуса. В салоне общественного транспорта в момент удара находились около 15 человек.

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