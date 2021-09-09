На капитальный ремонт особняка Павла Крамера донские власти потратят более 28 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют особняк Павла Крамера Фото: Википедия

Ростовские власти приняли решение провести выборочный капитальный ремонт особняка Павла Крамера. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок. На эти нужды планируется потратить более 28 миллионов рублей.

Это здание находится на улице Пушкинской, 114. Аукцион был объявлен Службой эксплуатации административных зданий правительства РО. Желающие смогут подать заявки до 17 сентября. Выбранному подрядчику будет предстоять провести сантехнические работы, установку пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, а также он проведет благоустройство и озеленение территории и установит наружное освещение.

Работы должны начаться с момента подписания контракта. Согласно опубликованной документации, они будут вестись в две смены, как в рабочие, так и в нерабочие дни. Пока нет окончательных сроков завершения работ.

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