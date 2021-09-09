Жители Ростова попросили власти обустроить новый переход на Батуринской

Речь идет о пересечении улиц Батуринской и 3 Круговой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова попросили власти обустроить новый пешеходный переход в Железнодорожном районе. Речь идет о пересечении улиц Батуринской и 3 Круговой. Свое обращение люди разместили на портале «Благоустройство города».

- Отсутствует пешеходный переход на оживленном перекрестке. Нет благоустройства для пешеходов, маломобильных групп населения. Все это создает огромный риск для жизни и здоровья населения, - написали ростовчане.

Это не единственная подобная просьба. Ранее жители донской столицы сообщили, что им не хватает переходов на Дачной/Вавилова и на площади 2-ой Пятилетки. В обращении пожаловались, что места для пешеходов с дороги убрали еще в январе и все еще не вернули.

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Теперь это решение люди активно обсуждают в соцсетях (подробности)