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Общество9 сентября 2021 16:38

На ремонт переулка Университетского потратят более девяти миллионов рублей

Работы будут идти от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове отремонтируют переулок Университетский

В Ростове отремонтируют переулок Университетский

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова-на-Дону приняли решение отремонтировать переулок Университетский. На его благоустройство распорядились выделить более девяти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Аукцион объявлен дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону. Согласно опубликованной документации, работы будут вестись от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной. В этом месте планируется заменить тротуарную плитку, реконструировать объекты малых архитектурных форм и установить декоративные светильники.

В настоящее время уже идет определение победителя аукциона. Работы должны начаться сразу после подписания контракта, а окончание их запланировано на декабрь.

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