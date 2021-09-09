Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 сентября: в городе пятибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Социалистической, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Футбольной, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Цезаря Куникова, улице Нансена, проспектах Ленина, Театральном, Кировском, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Зоологическая, Лесопарковая, Мадояна, МОПРа, Интернациональная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Нариманова, Бодрая, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Менжинского, переулку Беломорскому и Сальскому.

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