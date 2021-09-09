Василий Голубев бессрочно продлил оказание помощи семьям с детьми-инвалидами

В Ростовской области сохранили бессрочные выплаты семьям с детьми-инвалидами Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение бессрочно продлить оказание социальной помощи семьям с детьми-инвалидами.

В прошлом году из-за пандемии расширялись критерии предоставления этой помощи. На поддержку из областного бюджета смогли претендовать тысячи семей с детьми-инвалидами. Их доход был ниже полуторного прожиточного минимума - 16,5 тысяч рублей на человека.

Екатерина Стенякина предложила сохранить и в будущем поддержку для семей с детьми-инвалидами. Василий Голубев согласился с ее мнением.

- Важно, чтобы в любой трудной жизненной ситуации человек, и особенно инвалид или семья с ребенком-инвалидом, мог рассчитывать на помощь государства. Сегодня ежегодно такую адресную помощь получают более 60 тысяч донских семей. И программа эта будет продолжена, - заявил губернатор.

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Для этого может потребоваться финансирование из федерального бюджета.