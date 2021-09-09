Власти Таганрога представили программу на предстоящий День города

В Таганроге отпразднуют День города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Таганроге Ростовской области местные власти опубликовали программу на предстоящий День города.

Проведение этого праздничного мероприятия назначено на 11 сентября. В городе пройдут развлекательные мероприятия, посвященные к 323-й годовщине со дня основания города. Управлением культуры уже подготовило их план. Горожане смогут посетить выставки, акции, флешмобы, концерты, тематические программы, показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.

Некоторые мероприятия уже проходят в городе. Но основные из них состоятся 11 сентября в течение дня в центральной части города. В парке культуры и отдыха имени М. Горького 11 сентября в 21:00 пройдет праздничный фейерверк.

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Это совсем не означает отсутствия праздничных гуляний, культурную программу уже подготовили.