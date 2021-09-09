В Таганроге ограничат движение из-за съемок фильма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге в сентябре будет ограничено движение по некоторым улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В Таганроге в связи с проведением съемок художественного фильма будет ограничено движение транспорта, кроме общественного, - говорится в тексте сообщения.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

15 сентября с 7 до 20 часов – по пер. Глушко (на участке от ул. Фрунзе до ул. Петровской);

17 сентября с 7 до 20 часов – по ул. Петровской (от пер. Антона Глушко до пер. Итальянского), по пер. Лермонтовскому (от ул. Фрунзе до ул. Греческой), по пер. Итальянскому (от ул. Фрунзе до ул. Петровской);

18 сентября с 7 до 20 часов – по ул. Петровской (от пер. Антона Глушко до пер. Итальянского), по пер. Лермонтовскому (от ул. Фрунзе до ул. Греческой), по пер. Антона Глушко (от ул. Фрунзе до ул. Петровской), по ул. Чехова (от пер. Красного до пер. Антона Глушко по четной стороне);

19 сентября с 19 до 7 часов – по ул. Греческой (от Биржевого Спуска до ул. Петровской), по пер. Малому Садовому (от ул. Лесная Биржа до пер. 2-го Лодочного);

24 сентября с 7 до 20 часов – по ул. Петровской (от пер. Антона Глушко до пер. Итальянского), по пер. Лермонтовскому от ул. Фрунзе до ул. Греческой;

26 сентября с 19 до 7 часов – по ул. Греческой (от Биржевого Спуска до ул. Петровской), по пер. Малому Садовому (от ул. Лесная Биржа до пер. 2-го Лодочного);

29 сентября с 7 до 11 часов – по пер. Парковому (от ул. Осипенко до ул. Дымо).

Ограничения ожидаются и в ноябре.

1 ноября с 19 до 7 часов по ул. Греческой (от Биржевого Спуска до ул. Петровской), по пер. Малому Садовому (от ул. Лесная Биржа до пер. 2-го Лодочного).

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Речь идет о месте пересечения с проспектом Театральным.