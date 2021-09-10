Отключение света в Ростове-на-Дону 10 сентября 2021 года: горожан ждут масштабные обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 10 сентября, с 9 до 16 часов обесточат ул. Б. Садовая 47, 68-76; ул. Шаумяна 63, 57, 55, 84; пер. Газетный 41; ул. Лермонтовская 2-14; пер. Гвардейский 4-14; пер. Бригадный 7-13, 10-16; просп. 40 лет Победы 73, 73/4, 75/1А.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Миронова 4А, 4Б, 12Г, 12-14, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8; ул. Думенко 13 Е; ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Нижненольная 2-36, 7; ул. 1-я линия 2-40, 1-13; ул. 3-я линия 2-184; ул. Советская 46-56; ул. Варфоломеева 244; пер. Соборный 51, 55, 57, 59.

С 9 до 18 часов электричество отключат на ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Гвардейский 54-60; пер. Доломановский 83-91, 86-92.

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