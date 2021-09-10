Народный календарь на 10 сентября: в этот день в лес лучше не ходить

Народный календарь на 10 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 10 сентября: наши предки считали, что, если подул южный ветер – год завершится легко и беззаботно. Северный ветер несет с собой болезни и несчастья. 10 сентября родственникам больных алкоголизмом полагается молиться преподобному Моисею Мурину – для скорого исцеления больного.

Если торговец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их в укромном месте – торговля будет удачной и прибыльной. В лес лучше сегодня не ходить. А если пошли – надо быть предельно осторожным: велика опасность заблудиться. Чтобы леший не попутал, надо взять для него пирожок и положить на пенек.

Повесить на видное место зимнюю одежду – к удачному завершению полевых и огородных работ. Тот, кто в этот день родился, вырастет гордым и независимым человеком.

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