Директора ростовской УК заподозрили в хищении крупной суммы

Директор управляющей компании в Ростове похищала деньги местных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове директора одной из управляющих компаний заподозрили в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований закона в сфере ЖКХ. В ходе нее стало известно, что директор УК похищала деньги жильцов.

- Всего подозреваемая успела присвоить полтора миллиона рублей. Их нужно было направить на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, - говорится в тексте сообщения.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Теперь злоумышленнице . грозит до десяти лет лишения свободы. Прокуратура взяла под личный контроль ход расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области фермера оштрафовали за мошенничество на 378 тысяч рублей.

Мужчина указал в документах ложные сведения о сделке и получил субсидию.