Директора ростовской УК заподозрили в хищении крупной суммы

Директор управляющей компании в Ростове похищала деньги местных жителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове директора одной из управляющих компаний заподозрили в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований закона в сфере ЖКХ. В ходе нее стало известно, что директор УК похищала деньги жильцов.
- Всего подозреваемая успела присвоить полтора миллиона рублей. Их нужно было направить на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, - говорится в тексте сообщения.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Теперь злоумышленнице . грозит до десяти лет лишения свободы. Прокуратура взяла под личный контроль ход расследования.
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