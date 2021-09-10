Синоптики: «11 и 12 сентября в Ростове будет тепло и пасмурно»

В субботу обещают до +27 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на предстоящих выходных - 11 и 12 сентября - будет тепло и пасмурно. Об этом сообщили синоптики, прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Так, в субботу обещают до +27 градусов, а в воскресенье температура воздуха установится в районе +25 градусов. Ветер ожидается восточный, около 4 метров в секунду.

Ближайшие ночи в донской столице будут прохладными, столбики термометров опустятся до +14-15 градусов. Ранее в МЧС предупреждали об утренних заморозках до -1 градуса на севере области.

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