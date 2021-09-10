В Ростовской области умерли еще 28 пациентов с COVID-19

В стационарах сейчас лечат 3705 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки к утру 10 сентября умерли еще 28 пациентов с COVID-19. Это 17 женщин от 45 до 85 лет и 11 мужчин от 41 года до 85 лет, об этом сообщает сайт донского правительства.

Известно, что у всех скончавшихся были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса с начала пандемии стали 6265 жителей Дона. Выздоровели 112014 человек, за сутки - 516 человек.

Также, по состоянию на 10 сентября, в регионе выявили еще 473 новых заболевших коронавирусом. В стационарах сейчас лечат 3705 человек.

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