Благоустройство сквера Петра I выполнили в Таганроге

Рабочие обновили гранитные парапеты и плитку, отремонтировали освещение. Фото: группа в VK администрации Таганрога
В Таганроге подрядчик полностью завершил благоустройство сквера Петра I. Информацию об этом опубликовала пресс-служба городской администрации.
- Рабочие обновили гранитные парапеты и плитку, отремонтировали освещение, привели в порядок зеленые насаждения. Также в рамках по проекта инициативного бюджетирования обустроили новую детскую площадку, - сообщили власти.
Известно, что трехсторонний контракт по обновлению зоны отдыха заключили 26 июля. Тогда МКУ «Приморье», «РостАрт Медиа» и фонд «Комфортные города» договорились завершить все работы к 9 сентября. Таким образом, объект успели сдать точно в срок.
Ранее администрация Таганрога отчиталась о готовности участка на улице Петровской. От Итальянского до Украинского отремонтировали 500 метров дороги.
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