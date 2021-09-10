На дозакупку техсредств и инженерных конструкций власти потратят 114,5 миллионов рублей

В Ростове на строительство моста на южном подъезде выделили более 114,5 миллионов рублей Фото: Правительство РО

Власти донского региона выделили крупную сумму денег для возведения моста через реку Дон в рамках строительства южного подъезда к Ростову. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

На эти нужды было выделено более 114,5 миллионов рублей. Деньги потратят на закупку технических средств и инженерных сооружений для возведения моста через реку Дон в рамках строительства южного подъезда к Ростову. Тендер был объявлен Управлением автомобильной магистрали Москва - Волгоград федерального дорожного агентства.

Срок подачи заявок оканчивается в пятницу, 10 сентября. Выполнение работ начнется сразу после поступления всех необходимых деталей.

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