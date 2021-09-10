"Не умею отдыхать на 100%": "Мисс Россия" рассказала о своих слабостях

Татьяна Котова поблагодарила свою команду за помощь. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка и обладательница титула "Мисс Россия" публично призналась в одном из своих недостатков. Девушка опубликовала новый пост и фотографию в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На снимке красавица предстала в стильном черном костюме. Он состоял из элегантного топа с длинными рукавами, но открытой талией, а снизу была надета юбка из легкой ткани и откровенным разрезом сбоку. Девушка позировала на фоне цветочных кадок, облокотившись на бетонные перила белоснежной беседки. Для таинственности модель не стала снимать черные солнечные очки, а волосы ее были уложены на одну сторону.

- Я как-то писала, что не умею отдыхать. А всё потому, что у меня большой штат сотрудников, кто получает стабильную зарплату и я считаю, что ответственна перед всеми, кого взяла на работу и не могу позволить себе отдыхать на 100% и только получать результаты их работы, скинув всю ответственность с себя. Правда я умею очень хорошо всё делегировать и видеть в людях потенциал, - написала Татьяна.

Также в своем посте девушка открыто поблагодарила всех тех, кто имеет хоть малое отношение к ее успешности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мисс Россия" озаботилась вопросами "боевого раскраса".

Татьяна Котова поинтересовалась, все ли девушки красятся каждый день.