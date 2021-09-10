Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 сентября: город скован шестибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Социалистической, улице Московской, улице Обороны, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Футбольной, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, улице Шеболдаева, улице Нансена, проспектах Сиверса, Ленина, Театральном, Кировском, Богатяновском Спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Зоологическая, Таганрогская, Лесопарковая, Мадояна, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Международная, 1-я Краснодарская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Волкова Бодрая, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Менжинского, переулку Обскому и Сальскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 сентября: в городе пятибалльные заторы.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 9 сентября 2021.