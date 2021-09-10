В Ростове местного полицейского заподозрили в превышении полномочий

В Ростове местного правоохранителя заподозрили в превышении полномочий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове начальника одного из городских полицейских отделов заподозрили в превышении полномочий. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Правоохранитель в звании полковника подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении него заведено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Источник сообщил, что в настоящее время стража порядка уже отстранили от занимаемой должности.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту уже ведется служебная проверка. Подробностей об уголовном деле на правоохранителя пока нет.

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