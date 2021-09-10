В Ростове после ремонта открылась библиотека имени Шолохова

В Ростове отремонтировали две библиотеки Фото: Правительство РО

В Ростове после долгого ремонта открылась библиотека имени М.А. Шолохова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Фонд библиотеки насчитывает порядка 60 тысяч документов. Каждый год ее посещают более 40 тысяч читателей, - сообщила Анна Дмитриева. - В 2021 году центр стал участником губернаторского проекта «Сделаем вместе!», в рамках которого из областного бюджета на приобретение новой компьютерной и офисной техники, библиотечной мебели выделено 1,6 млн руб.

Такая же сумма ушла на ремонт библиотеки имени В.И. Ленина. Она прошла конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования в текущем году. В рамках проекта "Культура" на базе этого учреждения может появиться модельной библиотека. В эту библиотеку из года в год ходят более девяти тысяч читателей. Для детей здесь за год проводят около 400 культурно-досуговых мероприятий.

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