В Ростовской области 50 "домашников" с ограниченными возможностями не получали бесплатное питание

В Ростовской области дети с ограниченными возможностями не получали бесплатного питания Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Неклиновском районе после проверки прокуратуры обнаружились нарушения законодательства об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия удалось установить, что дети с ограниченными возможностями, которые проходят обучение на дому, не получали не только бесплатного питания, но и установленной компенсации. Таким образом были нарушены права более 50 детей, проживающих на территории района.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления обеспечить обучающихся бесплатным питанием или денежной компенсацией. Судом требования прокурора удовлетворены, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что в данный момент все нарушения уже устранены, семьи получили необходимую компенсацию, а также им стали предоставлять бесплатное питание.

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