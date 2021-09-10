В Ростовской области 50 "домашников" с ограниченными возможностями не получали бесплатное питание

В Ростовской области дети с ограниченными возможностями не получали бесплатного питания
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Неклиновском районе после проверки прокуратуры обнаружились нарушения законодательства об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия удалось установить, что дети с ограниченными возможностями, которые проходят обучение на дому, не получали не только бесплатного питания, но и установленной компенсации. Таким образом были нарушены права более 50 детей, проживающих на территории района.
- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления обеспечить обучающихся бесплатным питанием или денежной компенсацией. Судом требования прокурора удовлетворены, - говорится в тексте сообщения.
Стоит отметить, что в данный момент все нарушения уже устранены, семьи получили необходимую компенсацию, а также им стали предоставлять бесплатное питание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Здесь должны работать роботы»: откровения работницы ростовского фастфуда.
Как на самом деле - трудиться в общепите.