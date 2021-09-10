"Вы видели седых попугаев?": покушение на домашнего попугая устроил ростовский зоркий сокол

Сокол открыл охоту на домашнего попугая. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону местную жительницу крайне обеспокоило психологическое состояние ее попугая после того, как к нему повадился "зоркий" друг. О своем беспокойстве она рассказала в одном из городских пабликов в соцсети.

Несколько дней назад девушка оставила своего питомца на подоконнике, чтобы он полюбовался видами природы. Через несколько минут, будучи в другой комнате, она услышала истошные крики птицы. Испуганная хозяйка вбежала в комнату и увидела, как в окно бьется странная большая птица, а попугай мечется по клетке, не зная, куда деваться.

Хищником оказался зоркий сокол, который жаждал съесть беззащитную маленькую птичку. Злодей покушался на жизнь питомца ростовчанки еще не раз, как только клетка с попугаем оказывался на подоконнике. К счастью, преградой для него стало прочное металло-пластиковое окно, в противном случае попугаю точно несдобровать.

- Вы когда-нибудь видели седых попугаев? Скоро увидите. К ростовскому попугаю начал прилетать его новый зоркий друг, - высказала свое мнение ростовчанка.

Пользователи не остались в стороне и незамедлительно прокомментировали происходящее.

"В моём дворе свили гнездо сороки, а однажды я увидела такого же "друга", налетевшего на гнездо и сожравшего яйца. Птицы так громко кричали. Ну, нет больше их там", "Голодный малыш", "Ничего себе друг", - написали ростовчане.

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