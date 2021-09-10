В Ростове местные житель до смерти забил палкой своего собутыльника

В Ростове мужчина убил своего собутыльника Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове местного жителя обвинили в убийстве своего приятеля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что в июне 2021 года 53-летний ростовчанин был в гостях у своего 59-летнего знакомого. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними разгорелась ссора и злоумышленник в порыве гнева схватил деревянную палку и стал ей бить по голове своего оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным и заключил под стражу.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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