Народный календарь на 11 сентября: резать предметы круглой формы к несчастью

Народный календарь на 11 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народный календарь на 11 сентября: наши предки считали, что в этот день издавна запрещалось резать предметы круглой формы (арбуз, капусту, тыкву) и есть их – к несчастью. Если в этот день болела голова, то надо было помолиться Иоанну Крестителю, и все пройдет.

Брать в руки нож, лопату, топор или косу считалось большим грехом. Петь и танцевать на Иоанна – большой грех! Шить и вязать тоже было категорически запрещено. Красную одежду носить 11 сентября – к беде. Приносить в дом цветы красного цвета тоже возбраняется.

Если одинокий человек в этот день пойдет в церковь и отстоит всю службу, то скоро встретит свою судьбу. Тот, кто в этот день родился, вырастет терпеливым и трудолюбивым. В этот день окончательно уходило лето, наступала осень, а птицы отправлялись на юг.

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