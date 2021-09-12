Народный календарь на 12 сентября: заводить котенка в этот день к несчастью

Народный календарь на 12 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 12 сентября: наши предки считали, что сильный звездопад в этот день – к голоду, неурожаю и эпидемиям. С первым гостем в доме сегодня нельзя здороваться – к неудаче. Садиться за карточный стол – весь год быть в проигрыше. Постель сушить – к кошмарным снам.

До полудня нельзя считать мелочь – не будет крупных денег. Если в этот день хозяева завели котенка, он накликает несчастье в доме. Голову мыть тоже нельзя – рано облысеете. Проводить время впустую – весь год пусто жить. Месть, совершенная в этот день, обязательно вернется бумерангом. Забор ставить – к ворам.

Соль рассыпать – к супружеской измене. Если еда в этот день пересолена, значит хозяйка в кого–то влюбилась. Соль неожиданно закончилась – денег не будет. Плакать в этот день – к ссорам в семье.

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