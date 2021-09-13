На ремонт сигнализаций в главном управлении МВД в Ростове потратят 4,8 миллионов рублей

В Ростове на ремонт сигнализации в здании МВД потратят почти пять миллионов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове отремонтируют пожарные и охранные сигнализации в главном управлении МВД, восьми отделах полиции, здании ГИБДД, отделе экономической безопасности, в одном из приемников и ИВС. На эти нужды властями было выделено почти пять миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс на поиски подрядчика для выполнения работ был объявлен главным управлением МВД по Ростовской области. Согласно опубликованной документации, выбранному исполнителю будет предстоять провести ремонт пожарных и охранных сигнализаций в 13 зданиях. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

- Система пожарной сигнализации должна обеспечивать: обнаружение и фиксирование факторов появления очагов загорания, задымленности, повышения температуры, формирование сигналов для включения системы оповещения людей о пожаре; фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведении протокола работы; контроль целостности шлейфов АПС; автоматическую световую индикацию о наличии основного или резервного питания; основные части подсистемы АПС должны включать в себя: устройства сбора и обработки информации, систему электропитания оборудования, пожарные извещатели и средства обнаружения, - говорится в документации.

Работы должны начаться с момента подписания контракта и быть окончены к 30 ноября.

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Начать работы планируется уже в декабре.