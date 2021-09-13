С 1 января на 50% увеличат оклады педагогов Ростовской области

Прибавку к зарплате получат учителя, воспитатели, социальные педагоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2022 года в Ростовской области на 50% увеличат оклады оклады работников образования. Речь в том числе идет об учителях, воспитателях, социальных педагогах, тьюторах и сотрудниках учебно-вспомогательного персонала. Об этом на странице в Instagram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Такое решение принято по предложению депутата Госдумы Ларисы Тутовой, которое прозвучало на прошлой неделе во время моей встречи с депутатами Госдумы от Ростовской области и депутатами Заксобрания, - пояснил Василий Голубев.

По словам главы региона, после анализа областного бюджета на доплаты решили выделить свыше 3 млрд рублей. Также ранее губернатор отметил, что с 1 сентября прибавку к зарплате в 5 тысяч рублей уже получают около 3 тысяч педагогов среднего профобразования.

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