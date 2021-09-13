Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 сентября: водители стоят в шестибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Социалистической, улице Московской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Нансена, проспектах Сиверса, Ленина, Театральном, Соколова, Кировском, Богатяновском Спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Зоологическая, Таганрогская, Лесопарковая, Мадояна, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Международная, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Нариманова, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Чистопольской, Пановой, Менжинского, Ченцова, переулку Беломорскому и Сальскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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